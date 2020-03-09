اجتماع عاجل لـ"الدفاع والأمن" السوداني عقب محاولة اغتيال حمدوك

الخرطوم / الخليج 365



يعقد مجلس الدفاع والأمن السوداني، الإثنين، إجتماعا طارئا، في القصر الرئاسي بالخرطوم، عقب تعرض رئيس الوزارء عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة.



وقال مصدر مطلع للأناضول إن الاجتماع يحضره رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء .



ويرأس البرهان (رئيس مجلس السيادة) مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

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وتعرض رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمودك لمحاولة اغتيال صباح الإثنين، عبر تفجير عبوة ناسفة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة "كوبر" لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وقال مسؤول أمني كبير للأناضول، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الإغتيال، وأن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات الأولية في الحادث.

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