وزير الصحة اللبناني: انتشار كورونا محدود

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365



أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الإثنين، أن فيروس "كورونا لازال في مرحلة الانتشار المحدود، وأن هناك حالتان حرجتان بين المصابين".



وقال حسن في مقابلة إذاعية: "لبنان لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بكورونا، ويعود ذلك إلى ارتفاع منسوب الوعي بين المواطنين ما يساعد كثيرا في الحد من انتشار الفيروس".

وتحدث الوزير عن حالتين حرجتين واحدة لرجل مسن يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، والثانية لشخص تأخر في دخول المستشفى وكان يتلقى علاجا منزليا بالمضادات الحيوية.

وأوضح أنه "عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها".

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وعن مصير المدارس والعام الدراسي، شدد على ضرورة الإلتزام بالإرشادات الطبية والجدية وهو ما يقلل الإصابات بالفيروس.

وأعلنت السلطات اللبنانية، الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 إصابة.



والجمعة، أعلن لبنان تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس الجاري، فيما حذرت وزارة الصحة، في اليوم نفسه، من أن الفيروس خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلد.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.