الحكومة الفلسطينية ستغلق الحدود مع الأردن لمواجهة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن حكومته تنسّق مع الأردن، لإغلاق الحدود، بين البلدين قريبا، بسبب فيروس "كورونا".

وتوقّع "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى ارتفاع العدد إلى 20 مصابا.

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وأضاف "أنشأنا مستشفى جديدا في بيت لحم (جنوبي الضفة)، معد بشكل كامل للتعامل مع الحالات المصابة، وأصبح جاهزا الآن".



ويربط معبر "الكرامة" البري، بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والأردن.والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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