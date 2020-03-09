لبنان.. رجل يهدد بتفجير نفسه على الطريق السريع

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365



أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الإثنين، أن رجلا هدد بتفجير نفسه على الطريق السريع في منطقة الزهراني (جنوب)، مضيفة أن القوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.



وقالت الوكالة في خبر نشرته على موقعها إن "رجلا ملتحيا هدد بتفجير نفسه على أوتوستراد الجنوب (الطريق السريع) قرب مقام النبي ساري، في الزهراني جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أن الرجل "شوهد وهو يطلق النار على المارة، عند محلة أبو الأسود".



Advertisements

وأردفت أن وحدات الجيش برفقة القوى الأمنية إعتقلت الرجل وصادرت الأسلحة التي بحوزته وتم الحجز على سيارته.

وبحسب الوكالة فإن القوى الأمنية عملت على تحويل حركة السير، من الأوتوستراد الجنوبي، إلى الأوتوستراد الغربي، وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

ولم توضح القوى الأمنية حتى الآن، الدوافع وراء إقدام الرجل على محاولة تفجير نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.