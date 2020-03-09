الحكومة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي العدد إلى 20.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) إلى 20 إصابة، بعد تسجيل إصابة جديدة".
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.
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