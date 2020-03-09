ثلاث شركات طيران إماراتية توقف رحلاتها إلى السعودية

محمد إبراهيم / الخليج 365



أوقفت ثلاث شركات طيران إماراتية، الإثنين، رحلاتها إلى السعودية بعد قرار الأخيرة تعليق السفر مؤقتا إلى 9 دول بينها الإمارات.



وقررت السلطات السعودية، الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى 9 دول تتضمن (الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، العراق)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأعلنت فلاي دبي (حكومية)، في إفادة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى السعودية من اليوم وحتى 12 مارس/ آذار الجاري، التزاما بتعليمات من السلطات السعودية.



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وفي إفادة أخرى، أوضحت الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، تعليق جميع الرحلات مؤقتا بين أبوظبى والسعودية.



كما أوقفت الشركة العربية للطيران (مدرجة بسوق دبي المالي) رحلاتها للسعودية، مما هبط بقيمة سهم الشركة 7.8 بالمئة إلى 1.06 درهم (0.29 دولار).



وبخسارة اليوم، يكون سهم العربية للطيران فقد نحو 24.3 بالمئة من قيمته منذ بداية الشهر الحالي، متصدرا تراجعات الأسهم المدرجة بأسواق الأسهم الإماراتية، فيما ارتفعت خسائر السهم بنسبة 32.9 بالمئة منذ بداية 2020.



وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.