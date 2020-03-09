مواعيد الأدوار الإقصائية لـ #دوري_أبطال_آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

ذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر تويتر، أن ذهاب دور 16 للمسابقة سينطلق أيام 10 و11 و12 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و 30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.