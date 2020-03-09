- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
ذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر تويتر، أن ذهاب دور 16 للمسابقة سينطلق أيام 10 و11 و12 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و 30 من الشهر ذاته.
وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد الأدوار الإقصائية لـ #دوري_أبطال_آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.