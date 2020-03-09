تأجيل مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم رسميًا، تأجيل كل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2023، التي كانت مقررة في شهري مارس ويونيو 2020، وذلك حتى إشعار آخر.
تأجيل مواجهة السعودية واليمن
وكان المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني يوم 26 مارس الجاري، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات. ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته برصيد ثماني نقاط، خلف منتخب أوزبكستان المتصدر برصيد تسع نقاط.
ارتباك في جدول المباريات
وفي ضوء قرار تأجيل المباريات، ليس من الواضح حتى الآن تأثير هذا القرار على برنامج المنتخب السعودي، الذي كان من المقرر أن يدخل معسكرًا مغلقًا هذا الشهر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن، كما ليس من الواضح ما إذا كان الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بإلغاء معسكر المنتخب، واستغلال الفترة الزمنية المتاحة في إعادة جدولة مباريات الدوري السعودي للعب أكبر عدد من المباريات للانتهاء من المسابقة في أسرع وقت ممكن.
موجة تأجيلات
يأتي تأجيل مباريات التصفيات المشتركة، اتساقًا مع موجة التأجيلات للمنافسات الرياضية، التي تجتاح العالم في الوقت الراهن؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، الذي تكافح العديد من دول العالم للقضاء عليه أو على الأقل احتوائه.
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