كورونا يقضي على حياة مسؤول بالحرس الثوري الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية قالت وسائل إعلام إيرانية أن النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري توفي صباح اليوم في مشفى “بقية الله” في طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.

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