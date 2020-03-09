الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطرح وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

طرحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وظائف شاغرة الرجال والنساء، في المدينة المنورة، مكة المكرمة، بمسمى ممثلة خدمة عملاء، وممثل السلامة والجودة والأمن.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة ممثل السلامة والجودة والأمن، أن يكون حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى، وأيضا إجادة الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون لديه معرفة باستخدام برامج التصميم والشبكات الاجتماعية.

واشترطت على المتقدمة لشغل وظيفة ممثلة خدمة عملاء، أن تكون حاصلة على الثانوية العامة كحد أدنى، وأن تكون جيدة في استخدام الحاسب، ولديها مهارات في التواصل.

وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــا .