شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حالة مطرية بدءاً من الخميس وتستمر حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة حالة مطرية ضعيفة بدءا من يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وأضاف المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يتوقع حالة مطرية بدءاً من الخميس وتستمر حتى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.