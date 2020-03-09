شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حالة مطرية بدءاً من الخميس وتستمر حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة حالة مطرية ضعيفة بدءا من يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأضاف المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).