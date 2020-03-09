التلفزيون السوداني: نجاة رئيس الوزراء حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين يوم 14 فبراير 2020 قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء يوم الاثنين إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

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