15 وفاة بفيروس كورونا في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن حاكم مقاطعة كاناجاوا اليابانية، الإثنين، أنَّ شخصاً توفي في المنطقة المتاخمة لطوكيو جرّاء إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وفق ما أفادت به محطة "نيبون" التلفزيونية.



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وارتفع بذلك عدد وفيات الفيروس في اليابان إلى 15 من بينهم 7 كانوا على متن سفينة رحلات سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصاً.

وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصا.