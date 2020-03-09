75 % من إنتاج «دانة غاز» يباع بأسعار ثابتة وعقود طويلة الأجل

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يشكل الغاز الطبيعي ما نسبته 75% من إنتاج شركة دانة غاز، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة وبأسعار لا تتأثر في حال هبوط أسعار النفط بصورة إضافية. وتشكل مبيعات الغاز ما يقارب نصف دخل الشركة، مما يضمن إيرادات مستدامة حتى في ظل بيئة أسعار نفط منخفضة.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: يتحقق نصف دخل دانة غاز من بيع الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط. ويمنح ذلك الشركة ميزة تنافسية تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن الظروف الحالية.

نحن نراقب عن كثب حالة الأسواق، كما أننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي. للشركة سجل حافل في ضبط التكاليف وتقليصها. وبالطبع فإن الشركة ستنظر إلى المجالات المختلفة، التي ستمكنها من خفض التكاليف بصورة إضافية في حال استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حالياً.

وفي الوقت الحالي فإننا سنمضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا التوسعية في إقليم كردستان العراق، والتي ستساهم في تحقيق نمو كبير في إنتاج الشركة وإيراداتها خلال السنوات القادمة.