العراق يخصص طائرة لنقل جثامين ضحايا الحادث المروري في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل جثامين ضحايا الحادث المروري في سوريا.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة: "بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه رئيس أركان الجيش، تم تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين، وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا إلى حادث قرب مدينة دمشق ونقلهم من سوريا إلى محافظة النجف الأشرف".

وأعلنت الخارجية العراقية اليوم مقتل 26 عراقيا على الأقل في حادث طريق سريع بسوريا، إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلات ركاب وسيارات أخرى.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق يوم أمس السبت، بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع حافلتين لنقل الركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد.

المصدر: RT