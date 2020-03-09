شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة.. طلاب سعوديون يحتفلون بالراحة بـ"كوميكس مصرى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعليق الدراسة، أصبح تعطيل الدراسة فى المملكة العربية السعودية، ضمن الهاشتاجات المتصدرة قائمة التريند فى السعودية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك عقب قرارات تعطيل الدراسة حرصًا على سلامة الطلاب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى تضمن أيضًا الاعتماد على نظام الدراسة عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس.









وفى إطار التفاعل مع الهاشتاج، استخدم الطلاب المؤيدين للقرار الكوميكس والفيديوهات الكوميدية للتعبير عن فرحتهم لتعطل الدراسة وتفرغهم للجلوس فى المنزل، حيث بدأوا فى الاستعداد لاستغلال هذا الوقت فى متابعة المسلسلات وممارسة الألعاب الإلكترونية، ولجأ الطلاب السعوديين للتعبير عن حالة المرح هذه لاستخدام كوميكس لأفشات ممثلين مصريين.





من جانبه، قال عمر الغزالى، نشر كوميكس بصور الفنان الراحل نور الشريف من مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، الذى جسد فيه دور الحج عبد الغفور البرعى، وكتب على الصورة، "الحين اذاكر.. ولا أروح أنام.. ولا أشوف مسلسلى.. بس يمكن الدراسة ترجع.. يعنى ارجع اذاكر.. بس الدراسة تعلقت"، فيما ظهر طفل فى مقطع فيديو وهو يضحك فرحًا بتعليق الدراسة، ويقول "وعطلنا يسعد ربك يسعد دينك وعطلنا وعطلنا".

فيما شاركت لورا، بنشر صورة للفنان نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، من مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، والتى عبرت من خلالها عن رغبتها فى اتخاذ وزارة التربية والتعليم الكويتية نفس القرار بتعليق الدراسة أيضًا فى الكويت، حيث كتبت فى التعليق: "يا ولية انطقى"، وذلك تعبيرًا عن مطالبتها للوزارة باتباع نظيرتها السعودية.





فيما نشر آخر، صورة للفنان محمد هنيدى وأشرف عبد الباقى، من فيلم "صاحب صاحبه"، وكتب فى تعليقه "سبحان الله ياخى مش هو ده الترم اللى هنشد حيلنا فيه"، بينما نشر أحدهم فيديو لفنان يبكى تعبيرًا عن حزن الموظفين فى القطاع الخاص الذين لم يحظوا بنفس الراحة فى المنزل مثل العاملين فى وزارة التربية والتعليم بالسعودية.

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ويشار إلى أن وزارة التعليم السعودية، كانت قد قررت تعليق الدراسة مؤقتاً فى جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعى والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 13 / 7 / 1441 هـ، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وتنفيذاً لقرار وزير التعليم؛ فقد عقدت اللجنة المختصة فى الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة معالى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمى اجتماعاً لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة ، ما يلى:





1 - تباشر الهيئة التعليمية والإدارية فى كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق فى إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

2 - التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فتره تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التى وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، التى ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود فى متجر التطبيقات لأبل وأندرويد. تحت مسمى ( منظومة التعليم الموحدة ).





3- توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة ( عين ) التى تبث على تردد عربسات 12437 عمودى من خلال 14 قناة تلفزيونية. 4- كمًا وجه معالى الوزير معالى المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقنى والفنى ومعالى مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل للعمل على ما تضمنه القرار كل فيما يخصه. ووزارة التعليم إذ تتمنى للجميع السلامة؛ تؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



