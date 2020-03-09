شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تعلن تأجيل سوق السفر العربى لمدة شهرين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن تأجيل سوق السفر العربى ATM 2020 إلى 28 يونيو حتى 1 يوليو 2020، الذى كان من المقررعقده خلال الفترة من 19 حتى 22 أبريل 2020 فى مركز دبى التجارى العالمى DWTC، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وسوق السفر العربى هو الفعالية الدولية الرائدة فى صناعة السفر الداخلى والخارجى بالشرق الأوسط على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية، وتخلق الفعالية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكى من صفقات المتعلقة بصناعة السفروالسياحة يقدّم المعرض السنوي أكثر من 2,800 منتج ووجهة للشركات العارضة من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 28,000 مشترٍ وزائرٍ من زوار تجارة السفر على مدى أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمى، ويزور أكثر من 39,000 من العاملين فى مجال السفر والوزراء الحكوميين والصحافة الدولية معرض سوق السفر الدولى فى شهر أبريل من كل عام للتواصل والتفاوض واستكشاف أحدث آراء واتجاهات الصناعة فى سوق السفر والسياحة.
ويأتى هذا بعد أسبوع من إعلان الحكومة الفيدرالية الألمانية إلغاء بورصة برلين السياحية أكبر بورصة سياحة فى العالم، والتى كانت ستعقد الاسبوع الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت ألمانيا نظرًا لتزايد انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 ، قررت وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية إلغاء ITB Berlin.
وبورصة لندن هو المعرض التجارى الرائد فى العالم حيث يضم حوالى 10،000 عارض من أكثر من 180 دولة وما مجموعه 160،000 زائر، وكانت مصر ستشارك من خلال وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص في فعاليات الدورة الـ 54 لبورصة برلين السياحية " ITB"، حيث كان من المفترض أن يشارك العديد من رجال الاعمال فى القطاع السياحى المصرى إلى جانب مجموعات فندقية كبيرة وشركات السياحة، حيث كانت ستشارك غرفة الفنادق وحدها بأكثر من 57 جناح.
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