شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر السودانى: استهداف رئيس الوزراء محاولة لاغتيال الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب المؤتمر السودانى، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، مؤكدا أن استهداف حمدوك محاولة لاغتيال الثورة.

وكان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، قد تعرض صباح اليوم الاثنين لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال استهداف موكبه بسيارة مخففة، وفيما أكدت زوجة رئيس الوزراء السودانى أنه لم يتعرض لأى ضرر نتيجة محاولة الاغتيال.

وفيما ذكر التليفزيون السودانى أنه تم نقل عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة اغتياله الفاشلة.

وبثت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى المصغر تويتر اليوم الاثنين، فيديو لموقع الانفجار الذى استهدف موكب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، ونجاته من محاولة اغتيال شمال شرق العاصمة الخرطوم أثناء توجهه لترأس اجتماع مجلس الوزراء، هذا ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.