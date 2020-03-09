شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تؤكد خلو محافظة حلبجة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية صحة محافظة حلبجة اليوم الاثنين، خلوها تماما من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور نتائج اثنين مشتبه بإصابتهم بالفيروس فى شمال شرق العاصمة بغداد، وأفادت المديرية العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن نتائج الفحوصات الطبية، التي جرت على مريضين اثنين كانا يشتبه بإصابتهما بكورونا في أحد المستشفيات بالمحافظة، جاءت سلبية مما يؤكد خلو حلبجة من هذا الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أمس الأحد عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 13 إصابة مؤكدة شمال شرق العاصمة بغداد. جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). Advertisements وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أكدت الأحد الماضى، خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد، بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد .. حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت عن توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشرمن الشهر الحالي, وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقى عمر الوائلى فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعنى توقف التبادل التجارى بشكل مؤقت, بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين فى إيران بالعودة إلى بلدهم فى موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبيّن أن التبادل التجارى سيكون عن طريق المطارات والموانئ، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.

وقررت خلية الأزمة فى محافظة المثنى العراقية، السبت، غلق جميع المزارات الدينية بالمحافظة لمدة 15 يوماً، وحصر دخول الوافدين إليها؛ كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز".