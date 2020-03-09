القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية شرقي اليمن

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

استعادت قوات الجيش اليمني بمساندة قبلية، الإثنين، مواقع استراتيجية بمحافظة الجوف (شرق)، بعد ساعات من سيطرة مقاتلي جماعة الحوثي عليها. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف، ربيع القرشي، في تغريدة على تويتر، استعادة القوات الحكومية بمساندة قبائل دهم، لمنطقة اليتمة مع استمرار المعارك على جبهتي السليلة والمهاشمة في الجوف.

وقالت مصادر عسكرية حكومية، لمراسل الخليج 365، إن قوات الجيش مسنودة بالقبائل، استعادت منطقة اليتمة، بمديرية خب والشعف، وتقدمت إلى منطقة المهاشمة، بعد ساعات من سيطرة مليشيات الحوثيين عليها.

وأفادت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى لمليشيات الحوثي سقطوا بعد معارك ضارية دارت رحاها على امتداد الجبهة، بينما سقط 5 من القوات الحكومية والقبائل المساندة لها.

وأشارت أن طيران التحالف بقيادة السعودية شارك في المعارك، وقصف تعزيزات مليشيات الحوثيين.

وحتى اللحظة، لم يرد أي تعليق رسمي لمليشيات الحوثيين، حول الامر.والسبت، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مقتل 778 من مسلحي جماعة الحوثي في جبهات نهم شرقي محافظة صنعاء، ومحافظة الجوف (شمال) خلال الفترة من 15 يناير/كانون الثاني إلى إلى 10 فبراير/شباط الماضي.

وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن هذه الإحصائية هي جزء من الخسائر البشرية للمليشيات (الحوثيين) والتي أُعلنت عبر وسائل إعلامها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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