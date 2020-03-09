نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال فاشلة

الخرطوم /الخليج 365
تعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لمحاولة اغتيال فاشلة، الإثنين، إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط الخرطوم.
وذكر التلفزيون الرسمي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة "كوبر" لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وقال مسؤول أمني كبير للأناضول إن حمدوك نقل الى مكان آمن بعد محاولة الإغتيال، وأن الجهات الامنية باشرت التحقيقات الأولية في الحادث.
من جهتها، قالت الإذاعة السودانية إنه تم نقل حمدوك للمستشفى، وأن عربته المصفحة تعرضت لوابل من الرصاص.
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