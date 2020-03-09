اجتماع عسكري تركي روسي بأنقرة حول هدنة إدلب الثلاثاء

أنقرة/ الخليج 365

تشهد العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء، اجتماعا بين وفدين عسكريين تركي وروسي، لمتابعة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أن الاجتماع يأتي ضمن اتفاق الهدنة، الذي توصل له البلدان في 5 مارس/ آذار (الحالي) بالعاصمة الروسية موسكو حول إدلب.

والخميس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الجمعة (6 مارس).



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كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

أيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.