الأمم المتحدة: غارات الصليف تعرقل السلام في اليمن

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، عن انزعاجها الشديد إزاء الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف العربي، على مواقع لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة (غرب)، السبت.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الفريق "أبهيجيت جها" في بيان إنه "منزعج للغاية من الضربات الجوية التي وقعت في الصليف في وقت مبكر من صباح السبت".

وأوضح جها أن "غارات التحالف تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة".

ودعا "جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار ومنع التصعيد".

والأحد، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في بيان، تنفيذها عملية نوعية ضد أهداف عسكرية، تتبع مليشيات الحوثي في مديرية الصليف، شمال غربي محافظة الحديدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

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وأوضح البيان، إن المواقع المستهدفة تستخدم لإعداد وتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

من جهتها، قالت مليشيات الحوثي، إن طيران قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارة على الصليف، مستهدفًا منطقة جبل النار، بحسب موقع قناة المسيرة التابع للجماعة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اختتمت الأمم المتحدة نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.



وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018.



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