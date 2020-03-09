الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية؛ حيث سجلت حالة واحدة إضافية لما أعلن عنه أمس.

وأوضحت “الصحة” أن حالتين من الحالات الثلاث مرتبطتان بالسفر إلى إيران، والثالثة عائدة من أذربيجان؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 65 حالة، وعدد المسوحات 5580 مسحة.

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وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي: نراقب الأوضاع في العالم، ونقيّمها بشكل مستمر، ونطبق اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، ومن ضمنها أن الكويت ملتزمة بالتبليغ عن أي حالة مصابة والإجراءات الإضافية التي تتخذها الدول، ونحترم المنطلقات الطبية وما تطبقه الدول الأخرى.

وأشار إلى أن “الحديث عن الاستعانة بخبراء كوريين سابق لأوانه”؛ لافتًا إلى أن “وتيرة الأمور متسارعة حول العالم، ويحب أن تقابلها ردة فعل سريعة مبنية على أسس فنية، والأخذ في الاعتبار أن تكون جميع القرارات وفق القرارات الدولية الصحية”.

وأكد “السند” أننا نضع في الاعتبار خصوصية المرضى، وكذلك المخالطين، وإن كان بينهم أبناء، وفق إجراءات الصحة والقرارات الخاصة بالصحة.