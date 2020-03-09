توسيع الرقعة الخضراء في ممشى شارع الفن بـ 1600 م2

الخليج - سلمى القحطاني

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتوسيع الرقعة الخضراء في الممشى الواقع بشارع الفن في وسط مدينة ابها .

و أوضح مدير عام الحدائق والتجميل بالأمانة الدكتور علي عسيري أن طول الممشى يصل الى ١٦٠٠ م2 ، وأنه قد تم زيادة السجادة الخضراء من الانجيلة الخضراء لتصل الى مساحة بلغت 15 ألف م2 وعدد الأشجار وصل الى ٧٠٠ شجره متنوعة ما بين الاوركاريا و الجاكرندا فيما بلغ عدد الزهور حول 25 الف زهره متنوعة عوضا عن النافورة المتحركة .

وأضاف عسيري الى أن الهدف من زيادة هذه الرقعة الخضراء هو توفير مواقع لجلوس الزوار والاستمتاع بأوقاتهم ، عوضا عن زيادة مساحة المسطحات الخضراء في مدينة أبها .

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لافتا الى أن زيادة المساحات الخضراء في الموقع ستساهم في زيادة عدد المستفيدين منها بما يحقق أهداف الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة ، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع .

مؤكداً على أن التشجير وزيادة المساحات الخضراء يكتسبان أهمية مضاعفة في الوقت الذي تسعى فيه الأمانة إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة، حيث تشكل المساحات الخضراء أحد العناصر المهمة فيها، بما تضفيه عليها من قيم جمالية وبما توفره من فوائد اجتماعية , وبيئية عديدة كدورها في تحسين نوعية الهواء، وفي امتصاص غازات الاحتباس الحراري، وحفظ التنوع البيولوجي، وحماية التربة، والحد من الغبار , والعواصف الترابية، وغيرها.

وأختتم عسيري حديثه مشددا على أن المساحات الخضراء أصبحت معياراً عالمياً يُستَنَدُ إليه في تصنيف المدن المستدامة ، و أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام الماضي.