بلدية مربة الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري و ترحل 10 الاف من المخلفات

ابها

تمكنت بلدية مربة التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 1080 طن من المخلفات خلال الثلاثة اشهر الماضية .

من جانبه أوضح رئيس بلدية مربه الفرعية حسن الشهراني، أنه في إطار حملة مكافحة التشوه البصري فقد أغلقت البلدية 5 محلات مهنية مخالفة وعملت على ترحيل عدد 13 سيارة تالفة وإزالة عدد من البسطات المخالفة على الطريق السياحي .

مبيناً أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المتابعة المستمرة في كافة المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي يحرص على ان لا نتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح.

مشددا على أن البلدية تعمل على معالجة كافة عناصر التشوه البصري, من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ورفع مخلّفات الاشجار ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة ، بالإضافة للكنس اليدوي بالشوارع الرئيسة.

وفي ختام تصريحه أكد الشهراني على أن البلدية قد كثفت الأعمال اليومية للإصحاح البيئي للحد من انتشار الآفات ومكافحتها في عدد من الأحياء السكنية. لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.