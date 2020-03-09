نجاة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال

صحيفة الخليج الالكترونية انفجرت سيارة اليوم الاثنين في منطقة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية عن إفشال محاولة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. وبحسب التفاصيل فإن الحادثة وقعت في حي الواحة بمدينة بحري أثناء سير موكب حمدوك.

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