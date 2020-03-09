سوق الأسهم يتراجع بنسبة 9.3%

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات اليوم (الإثنين)، بأكثر من 630 نقطة وبنسبة 9.3% عند 6210 نقاط، كأدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، وسط تداولات بلغت 500 مليون ريال.

ويأتي انخفاض مؤشر السوق متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل أوبك وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج، فضلاً عن تزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.

وتشهد الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من “سابك” و”مصرف الراجحي” و”الأهلي التجاري”، في حين يُتداول سهم “أرامكو السعودية” عند 27 ريالا (- 10%).

وتتداول عدة أسهم على تراجع بالنسبة القصوى، منها “اس تي سي” و”بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”جبل عمر” و”العربي الوطني” و”مجموعة صافولا”.