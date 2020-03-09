هبوط حاد لأسعار النفط

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد عدم توصل “أوبك بلس” إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.