“راموس” الخسارة من #بيتيس مستحقة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قال راموس عقب اللقاء: “إذا لم تسير الأمور كما خططنا لها خلال الأسبوع فمن الطبيعي أن نخسر، بيتيس قدم أداءً جيداً، ونحن لم نكن بالمستوى المطلوب لإدارك حتى التعادل، النتيجة عادلة، لكن يتبقى الكثير في “الليغا”، ويجب انتقاد أنفسنا، لأننا فقدنا الصدارة”.
وأشار راموس إلى تراخي الريال في بعض أوقات المباراة، وغياب الكثافة، مما أدى إلى الخسارة: “تراجعنا للخلف بينما كان ينبغي ممارسة الضغط في الأمام”.
واختتم: “يتبقى الكثير من المباريات أمامنا، نعرف أن هذا الملعب صعب، لكن سنعود بقوة”.
وبهذه الخسارة يفشل ريال مدريد في استعادة الصدارة من برشلونة، ويتجمد رصيده عند 56 نقطة، بفارق نقطتين عن الفريق الكاتالوني.
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