نساء عسير يحكين قصصهن في #اليوم_العالمي_للمرأة

ابها

إحتفل فندق أزد مساء الأمس باليوم العالمي للمرأه تحت عنوان المرأة إلهام وثقة وتمكين وذلك بحضور عدد كبير من سيدات الأعمال والملهمات والقيادات التربوية والاجتماعية وإعلاميي وإعلاميات منطقة عسير .

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي تلا ذلك تلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم كلمة تناولت اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة خلال خمس سنوات في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وقد تم ذكر الاستحقاقات التي حصلت عليها المرأة السعودية والانجازات التي ترتبت على ذلك ألقتها الإعلامية غلا أبوشرارة ، كما تناول الحفل جانبا من قصص النجاح والكفاح لشخصيات بارزة و شرائح متنوعة من سيدات المنطقة بدأت بذلك سيدة الأعمال ياسمين بقنة ثم مديرة التطوع بالهلال الأحمر الدكتورة فوزية سلامة بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن إنجازات المرأة السعودية ثم القت الفنانة التشكيلية من ذوي الإعاقة أ. نورة الشهري قصتها وكيف شقت طريقها حتى أصبحت مدربة دولية معتمدة بعد ذلك تحدثت الإعلامية تغريد العلكمي عن تجربتها في العمل الصحفي وكيف تدرج شغفها بالإعلام حتى أصبحت إعلامية أكاديمية وكاتبة معتمدة، تلا ذلك كلمة مجموعة أزد الفندقية قدمتها الأستاذة أمل عسيري ثم حكت الاستاذة خيرية عسيري قصة كفاحها وكيف تمكنت من شق طريقها وانتاج خط العطور الخاص بها رغم معاناتها.

بعد ذلك قامت مجموعة أزد الفندقية بتكريم المتحدثات والمنظمين والرعاة والإعلاميين الحاضرين .