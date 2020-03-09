بلدية بللسمر تستعيد 10 الاف م2 من الأراضي الحكومية

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الخليج - سلمى القحطاني
استعادت بلدية بللسمر بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية نحو 10,381 الاف م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في عدة مواقع مختلفة .
من جهتها أكدت البلدية بأنها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات ، مشدداً على أن بلدية بللسمر لن تتهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها.
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