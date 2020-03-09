شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم حافلة بمركبة على طريق الجموم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي شخصان، وأصيب آخر، في حادثة مرورية على طريق الجموم بمكة المكرمة .

Advertisements

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، صباح أمس الأحد، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة تصادم حافلة مع سيارة «كابرس» بعد جسر الجموم في طريق الخيف، وبها عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلت إلى مستشفى حراء العام.