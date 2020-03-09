شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين العائدين من إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى إندونيسيا تنبيهاً للمواطنين المقيمين في إندونيسيا بأنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، فإنه لا يشترط حصولهم على شهادة مخبرية PCR المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا الجديد.

وأضافت السفارة على حاسبها الرسمي في” تويتر”: “نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية ويرغبون بالعودة للمملكة بالتنسيق مبكراً مع تلك الناقلات”.

ونوهت السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة عبر:(00622129023444)