شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تؤكد وفرة المنتجات والسلع التموينية في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تجري جولات ميدانية في محافظة القطيف على المحال التجارية ومحطات الوقود للتحقق من وفرة العرض والمخزون من المنتجات والسلع التموينية.
وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” وفرة المنتجات والسلع التموينية والاستهلاكية في جميع مناطق المملكة، ودعت المواطنين في جال وجود أي مخالفات المبادرة بالاتصال على الرقم المختصر 1900.
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