شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الاتحاد للطيران الإماراتية يعلق مؤقتا كافة الرحلات بين أبو ظبي والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الإثنين، 09/آذار/2020، تعلق جميع الرحلات مؤقتا بين أبوظبي و السعودية.



وقالت الشركة: لقد قامت الاتحاد للطيران بتعليق خدماتها على بعض المسارات وسيتم إعفاء الضيوف المطالبين بإلغاء رحلاتهم أو تعديل خطط سفرهم من الرسوم المترتبة على ذلك لأسباب ذات صلة بالقيود المفروضة نتيجة انتشار كورونا المستجد (كوفيد – 19)

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