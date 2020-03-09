تعرف على مواصفات وأسعار أجهزة لاب توب داينابوك Portégé X30L-G الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة داينابوك عن إطلاق موديلات جديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب Portégé X30L-G، التي تمتاز بوزنها الخفيف مع تجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة.



مواصفات أجهزة اللاب توب Portégé X30L-G-115 و Portégé X30L-G-10H

معالجات إنتل Core من الجيل العاشر

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لا يتعدى وزنها 870 جراما

تعمل الشاشة IGZO قياس 13 بوصة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD والمستمدة من شركة شارب

الشاشة موفرة في استهلاك الطاقة

فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 14 ساعة و50 دقيقة

وقامت شركة داينابوك بتزويد جهاز اللاب توب Portégé X30L-G-115 الجديد بمعالج إنتل Core i7-10510U من الجيل العاشر، ويأتي الموديل Portégé X30L-G-10H مزودا بمعالج Core i5-10210U، وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 إلى 24 جيجابايت مع قرص الحالة الساكنة M.2-PCIe بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتشتمل أجهزة اللاب توب الجديدة على منافذ التوصيل USB-C وUSB-3 ومنفذ HDMI ومنفذ Gigabit-LAN، مع دعم شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5، بالإضافة إلى توافر قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية SD، وميكروفون مزدوج وكاميرا ويب تدعم وظيفة مايكروسوفت Hello وسماعة إستريو.