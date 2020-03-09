لهذا السبب.. "هواوي" تتوقع انخفاضا حادا لمبيعات هواتفها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تتوقع شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا العالمية، أن يكون 2020 من أصعب الأعوام التي تمر على الشركة فيما يخص مبيعات هواتفها الذكية منذ اقتحام الشركة مجال صناعة الهواتف والأجهزة الذكية.



فبحسب موقع engadget.com، أرجعت الشركة الصعوبة التى تمر بها؛ ليس بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ضرب أغلب دول العالم، ولكن بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشركة الصينية.

وسيواجه العملاق الصيني كثيرا من العقبات بسبب استمرار وجود اسم شركة هواوي في القائمة السوداء الخاصة بالحكومة الأمريكية، وهو ما سيجبرها على حظر الشراكات التي تجمع هواوي بشركة جوجل الامريكية والعديد من شركات صناعة التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.

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وتزعم بعض المصادر داخل شركة هواوي أنه وعلى الرغم من نجاح الشركة في تخطي التضييق الأمريكي الاقتصادي العام الماضي حين استطاعت هواوي بيع أكثر من 240 مليون هاتف ذكي، فإن عام 2020 من المُحتمل أن يشهد انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يعني اكتفاء العملاق الصيني ببيع ما يتراوح بين 190 و200 مليون هاتف ذكي مع نهاية العام الجاري.

وأوضح المحللون أن ظهور التأثير القوي للعقوبات الأمريكية على شركة هواوي هذا العام جاء بسبب دورة الهاتف السنوية الخاصة بالشركة، حيث تستمر الشركة الصينية في تقديم هواتفها التي أصدرتها قبل فرض العقوبات والتي يأتي على رأسها هاتف "بي 30 برو" (P30 Pro).

ومن المتوقع أن تتأثر مبيعات هاتف هواوي الجديد "بي 40 برو" (P40 Pro) الذي من المقرر أن يُطرح في الأسواق رسميا في 26 مارس/آذار الجاري، حتى مع وجود بدائل إمدادات برمجيات جوجل مثل نظام آب جاليري من "هواوي".

والجدير بالذكر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية جاءت بعد ادعاءات أمريكية تتعلق بإمكانية استخدام الحكومة الصينية لأجهزة هواوي لأغراض التجسس على الولايات المتحدة، ولكن وعلى الرغم من تلك العقوبات، لا تزال هواوي تتمتع بمبيعات قوية داخل بلدها الأم في الصين ودول أخرى، لكن بالطبع قد تواجه صعوبة في تحدي أبل أو سامسونج.