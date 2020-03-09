أستراليا تتحدى كورونا وتعلن إقامة سباق «فورمولا1» بحضور الجمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندرو وستاكوت رئيس مؤسسة سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات: إنه سيُسمح للجمهور بحضور السباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم «فورمولا 1» للسيارات في ملبورن الأسبوع المقبل.

وتم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى وهو الجولة الرابعة من السباق، والذي كان من المقرر إقامته في شنغهاي في إبريل/ نيسان المقبل في حين تقرر الأحد إقامة الجولة الثانية في البحرين ولكن بدون جمهور في 22 مارس/ آذار الجاري.

وعن إمكانية استبعاد الحضور الجماهيري بسبب مخاوف صحية في سباق أستراليا قال وستاكوت في تصريحات إذاعية:«هذا غير وارد.. علينا التعامل مع الأمور بذكاء حتى يتسنى لنا الحفاظ على استمرار الحياة بينما نتخذ كافة الخطوات الاحترازية الضرورية». وتتخذ معظم فرق فورمولا 1 من إنجلترا مقراً لها، في حين يقع مقرا فريقي فيراري، وألفا تاوري في إيطاليا التي تشهد تزايداً في حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً.

من جانبه قال المستشار الطبي الأول لدى الحكومة الأسترالية بريندان ميرفي، إنه لا يرى أن سباق جائزة أستراليا يمثل تهديداً للصحة العامة، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على انتشار العدوى في ولاية فيكتوريا في الوقت الحالي.

وتابع:«لا أشعر بأي قلق في التواجد ضمن تجمعات كبيرة أو في السير في شوارع ولاية فيكتوريا، ولذا فأنا لا أرى أي مخاطر في سباق الجائزة الكبرى». وسيقام السباق الافتتاحي للموسم في حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 15 مارس/ آذار الجاري.