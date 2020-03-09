الرئيس البرتغالي يعلق أنشطته بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي، معلقاً أي نشاط عام له داخل البرتغال وخارجها لأسبوعين.

ويأتي هذا القرار بعد لقاء الرئيس البرتغالي بمجموعة من التلاميذ في مدرسة بشمال البرتغال الأسبوع الماضي، وتم إغلاق المدرسة بعدما ظهرت فيها إصابة بفيروس كورونا المستجد.

بينما أوضح بيان للرئاسة البرتغالية:«أن التلميذ الذي نقل إلى المستشفى وصفه لم يشاركا في لقاء مع الرئيس، ولم تظهر أي أعراض، وسيواصل الرئيس أنشطته من القصر الرئاسي.

وأكد البيان على أن الرئيس قرر التزام توصيات السلطات الصحية لأنه يجب أن يكون»مثالاً يحتذى به«.

وتشهد البرتغال مُنذ السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا وخصوصاً في شمالها، وقد تجاوز هذا العدد 20 إصابة مؤكدة.

وأعلنت السلطات سلسلة إجراءات وقائية في شمال البلاد على غرار تعليق زيارة المستشفيات والسجون وإغلاق مدرسة ومنشآت تابعة لجامعتين.

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، إن إصابات فيروس كورونا لدى أشخاص قصدوا هذه الأماكن»تم تأكيدها«، الأمر الذي»يزيد خطر العدوى في هذه المؤسسات".