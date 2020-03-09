شنغهاي ديزني لاند تستأنف بعض أنشطتها وتراجع عدد الإصابات بكورونا في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند بالصين والتابعة لشركة وولت ديزني الاثنين، إنها ستستأنف عدداً محدوداً من الأنشطة في منتجعها في إطار أول خطوة من استئناف نشاطها بشكل تدريجي على الرغم من أن مدينة الملاهي الرئيسية ستظل مغلقة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت شنغهاي ديزني لاند، إن عدداً محدوداً من الأنشطة الخاصة بالتسوق، والطعام والأنشطة الترفيهية سيكون متاحاً في ديزني تاون ووشينج ستار بارك وفندق شنغهاي ديزني لاند على الرغم من أن ذلك سيكون بطاقة محدودة وعدد ساعات عمل أقل.

وسجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجدّ الاثنين، وهذا العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في يناير/ كانون الثاني، بينما ألمح مسؤول صيني كبير إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي بؤرة الفيروس قريباً.

وفي سياق متصل أوقف مستشفى ووهان كيتنغ المؤقت لعلاج مصابي فيروس كورونا في الصين عمله السبت بعد شفاء غالبية المصابين. ويعتبر المستشفى واحداً من أكبر المستشفيات التي أنشئت لعلاج المصابين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان.

وقال أحد الأطباء بالمستشفى: «أنا سعيد جداً وأشعر وكأنني فزت. من الرائع رؤية المرضى يخرجون من المستشفى يوماً بعد يوم»؛ بينما أشار مسؤولون صينيون إلى أنه لن يتم إغلاق المستشفى بشكل نهائي حتى يتم القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي.

واحتضن المستشفى أكثر من 1700 مريض منذ إنشائه يوم 7 فبراير/ شباط شُفي منهم 868 شخصاً.