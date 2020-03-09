الاتحاد الأوروبي يخطط لاستقبال 1500 مهاجر قاصرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الألمانية أنّ تحالفاً «تطوّعيًا» من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصرين تقطّعت بهم السبل حالياً في الجزر اليونانيّة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يُتوقّع أن يصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الاثنين إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن وضع المهاجرين على الحدود التركية اليونانية.

وقالت الحكومة الألمانيّة في بيان:«إنّ هناك مفاوضات تجري على المستوى الأوروبي هذه الأيام بشأن حلّ إنساني يهدف لتنظيم رعاية لهؤلاء القصر في إطار تحالف من المتطوعين، مُضيفة، نريد دعم اليونان في مواجهة الوضع الإنسانيّ الصعب لِما بين 1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر اليونان».

وتابعت الحكومة الألمانية في بيانها: الأمر يتعلّق بأطفال هم بحاجة ماسّة، بسبب مرضٍ ما، إلى عناية، أو بأطفال غير مصحوبين ويبلغون من العمر أقلّ من 14 عاماً وغالبيّتهم بنات.

وأشارت الحكومة إلى أنّ ألمانيا مستعدّة لأخذ العدد«المناسب» من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار«التحالف التطوّعي» الذي يتمّ التفاوض بشأنه. ولم تحدد الحكومة الألمانية البلدان التي ستشارك في هذا التحالف.

وتمارس الأحزاب اليسارية في ألمانيا ضغوطاً بهدف دفع أوروبا، وألمانيا على وجه الخصوص، إلى تقديم الرعاية للأطفال الموجودين في اليونان أو الذين يصلون إلى الحدود التركية اليونانية، بعد أن تمّ بثّ صوَر تظهر الوضع الهشّ لعدد كبير من القصر.