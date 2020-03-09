بريطانيا تشكل فريقاً للتصدي لشائعات انتشار كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة البريطانية إنها شكلت فريقاً للتصدي «للتدخل والتضليل» فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة. ويرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية الاثنين، لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة: إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس «سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي؛ وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة».

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان: إن الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية، وهذا العمل يتضمن التواصل المنتظم مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي‭‭ ‬‬في وضع جيد يتيح لها مراقبة التدخل والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتأكد من أننا في وضع مناسب للتحرك إذا لزم الأمر.