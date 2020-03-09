شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبيّة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، عن تسجيل أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.
وسجّلت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة 248 حالة جديدة مؤكّدة الأحد، وهذا أدنى رقم يوميّ منذ أواخر فبراير/شباط، ما يرفع العدد الإجماليّ للمصابين في البلاد إلى 7382. وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.
وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51 شخصاً.
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