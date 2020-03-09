الكويت تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاثنین تسجیل إصابة واحدة جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا في الكویت لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65 منھا حالة واحدة تماثلت للشفاء.

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