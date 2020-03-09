جوجل تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

قررت شركة جوجل الأمريكية إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2020 هذ العام، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في جميع أنحاء العالم.

وكانت "جوجل" ألغت مؤتمر "Cloud Next"، والذي كان من المقرر انعقاده من 6 إلى 8 أبريل المقبل، لتجنب أي إصابات بفيروس كورونا، وقررت الشركة تحويل محتوى المؤتمر إلى نسخة رقمية للاستفادة منه، دون التجمع فعليًا في مكان الحدث.

كما قررت شركة مايكروسوفت أيضًا إلغاء مؤتمرها "MVP Summit" هذا العام، وتحويله إلى نسخة رقمية، على أن يكون متاحًا في موعده الأساسي في الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.

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جدير بالذكر أن شركة فيسبوك الأمريكية قررت إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين F8 الأسبوع الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

كما انسحبت شركتا فيسبوك وسوني من مؤتمر مطوري الألعاب GDC، والمقرر عقده الشهر الجاري في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

أيضًا معرض الجوال العالمي "MWC" تم إلغاؤه في وقت سابق، والذي كان من المقرر انعقاده في برشلونة في نهاية فبراير الماضي، بعد انسحاب العديد من الشركات البارزة، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.