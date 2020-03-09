شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 65 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ممثل وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 65 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ممثل وزارة الصحة فى الكويت خلال مؤتمر صحفى، للكشف عن آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية للكشف عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 900 شخص داخل الحجر الصحى.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد كشفت أنه إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ بقصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

Advertisements

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.