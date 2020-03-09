العراق: مقتل 3 داعشيين إثر عمليات إنزال جوى فى جبال مكحول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى إثر عمليات إنزال جوى نفذها جهاز مكافحة الارهاب فى جبال مكحول.

وقالت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال على أهداف مهمة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول وذلك بناء على معلومات استخباراتية.

وأضافت أن اشتباكات تدور حاليا بين نخبة العمليات الخاصة ومجموعة إرهابية بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه ملاذا لها.

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