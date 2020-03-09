طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طيران الخليج البحرينية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر. يذكر أن السعودية قصرت الدخول إلى أراضيها مؤقتا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)،

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