شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالى العراقية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بشرق العاصمة بغداد.

وذكرت الدائرة فى بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الاثنين أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وأضافت أن "حصيلة الحالات المؤكدة بالمحافظة بلغت ثلاث إصابات". وكانت دائرة صحة كربلاء بالعراق، قد أعلنت أمس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا " فى العراق، وأفادت الوزارة فى بيان صحفى بأن الإصابات الست الجديدة توزعت على محافظات بغداد والمثنى والأنبار وذى قار والنجف وميسان بواقع إصابة واحدة لكل محافظة.

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وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 61 إصابة مؤكدة، وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق اليوم عن وفاة شخصين مصابين بفيروس"كورونا" فى محافظتى ميسان وبابل.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد ؛ بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد .. حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم وفاة حالتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا في محافظتي ميسان وبابل ، فيما أعلنت أول أمس السبت تسجيل 8 حالات جديدة في بغداد والنجف.